பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்துவிற்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து
பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்துவிற்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:52 PM
புதுச்சேரி: பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்துவிற்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவரது வாழ்த்து செய்தி: ஜப்பான் ஓபன் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், சிந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். இப்பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனை படைத்து, இந்தியாவின் நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்துவிற்கு வாழ்த்துகள்.
இந்த மகத்தான வெற்றி, இந்திய விளையாட்டுத் துறைக்கு மேலும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றின் மூலம் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் புகழை மீண்டும் உயர்த்தியுள்ள சிந்துவின் இந்த சாதனை, இளம் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாக அமையும்.
எதிர்காலத்திலும் இதுபோன்று பல சர்வதேச போட்டிகளில் வெற்றிகளைப் பெற்று, இந்திய நாட்டிற்கு மேலும் பல பெருமைகளைப் பெற்றுத் தர வாழ்த்துகள். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.