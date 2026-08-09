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ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் கலெக்டரிடம் வழங்கல்

ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் கலெக்டரிடம் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

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புதுச்சேரி: காசநோயாளிகளுக்கான ஊட்ச்சத்து உணவு பெட்டகங்கள் கலெக்டரிடம் வழங்கப்பட்டது.

பிரதமரின் காச நோய் இல்லா பாரதம் என்ற இலக்கை நோக்கி புதுச்சேரியில் காச நோயாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி புதுச்சேரி தனியார் நிறுவனம் சார்பில் அதன் தலைவர் சிவராமகிருஷ்ணன், கலெக்டர் குலோதுங்கனிடம் 250 ஊட்டச் சத்து பெட்டகங்களை வழங்கினார்.  நிகழ்ச்சியில், மனிதவளத் துறை அருண்குமார், மாநில ஆலோசகர் சூரியகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

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