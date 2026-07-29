எல்.டி.சி., தட்டச்சு தேர்வை ரத்து செய்யாவிட்டால் போராட்டம் தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா எச்சரிக்கை 

எல்.டி.சி., தட்டச்சு தேர்வை ரத்து செய்யாவிட்டால் போராட்டம் தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா எச்சரிக்கை
எல்.டி.சி., தட்டச்சு தேர்வை ரத்து செய்யாவிட்டால் போராட்டம் தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
புதுச்சேரி: எல்.டி.சி., பணியிடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட முதல்வர் தட்டச்சு தேர்வை ரத்து செய்யாவிட்டால், போராட்டம் நடத்தப்படும் என, தி.மு.க., சிவா தெரிவித்துள்ளா்.
அவரது அறிக்கை:
புதுச்சேரியில், கடந்தாண்டு எல்.டி.சி., பணியிடங்களுக்கு 403 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில், 210 பேருக்கு தட்டச்சு தேர்வு கடந்த 26ம் தேதி நடந்தது. இதில், 17 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றனர். பல ஆண்டுகளாக தட்டச்சு பயின்று தேர்வில், தோல்வியடைந்துள்ளது, சந்தேகம் எழுகிறது. தேர்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட மென்பொருளில் குறைபாடு இருந்துள்ளது.
இத்தேர்வு, பழைய தட்டச்சு முறையில் நடக்க இருந்தது. ஆனால், எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி, புதிய தேர்வு முறையை புகுத்தியுள்ளனர். அரசு அறிவிப்பின்படி தட்டச்சு தேர்விற்கு நிமிடத்திற்கு 35 வார்த்தைகள், வீதம் மொத்தம் ஆயிரத்து 750 விசை அழுத்தங்கள் மட்டுமே தட்டச்சு செய்ய வேண்டும். இத்தேர்வில், 2 ஆயிரத்து, 360 விசை அழுத்தங்கள் இருந்தது. இதனால், தகுதியான தேர்வர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
முன்னதாக இணையதளத்தில், வெளியிட்ட மாதிரிப் பக்கத்தை பார்த்துவிட்டு தேர்வர்கள் தேர்வு முகமையில் புகார் அளித்தனர். ஆனால் மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தது போலவே தேர்வில் வந்துள்ளது. தேர்வு முகமையின் அலட்சியத்தால், பெரும்பான்மையானவர்கள் தோல்வி அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, தட்டச்சு தேர்வை ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய முறையில் தேர்வை நடத்தி, எல்.டி.சி., தேர்வில் வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கும் பணி வாய்ப்பு கிடைக்க செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.