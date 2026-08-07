/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ கருத்தரங்கம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி இந்திராகாந்தி அரசு மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு நிறுவனத்தில் தொடர் மருத்துவ கருத்தரங்கு நேற்று நடந்தது.
மருத்துவ கருத்தரங்க கூடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை, மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ரமேஷ் துவக்கி வைத்தார். சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை காவேரி மருத்துவமனை சிறப்பு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ராஜேஷ் மேனன் மூத்திநாத் கலந்து கொண்டு, முதியோர்களுக்கான நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைக்கான காரணங்களை கூறினார். இது குறித்து டாக்டர்கள் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளித்தார்.
நிகழ்ச்சியில், உள்ளிருப்பு மருத்துவ அதிகாரி ஆத்மநாதன், மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் அனைத்து மருத்துவ வல்லுனர்கள், மருத்துவ அதிகாரிகள், முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.