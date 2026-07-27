/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஏக தின லட்சார்ச்சனை 9ம் தேதி நடக்கிறது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM
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: புதுச்சேரி: அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் வரும் 9ம் தேதி ஏக தின லட்சார்ச்சனை நடக்கிறது.
புதுச்சேரி சின்ன சுப்புராயப்பிள்ளை வீதியில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் உள்ளது. கோவிலில் 45ம் ஆண்டு விழாவையொட்டி, வரும் 9ம் தேதி காலை 7:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை ஏக தின லட்சார்ச்சனை நடக்கிறது.
லட்சார்ச்சனை நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மன் அருளை பெறலாம். நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.