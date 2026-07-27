இறந்தவர் குறித்து போலீஸ் விசாரணை 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ இறந்தவர் குறித்து போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM
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புதுச்சேரி: அரசூர் சாராயக்கடை அருகே இறந்து கிடந்தவர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
வில்லியனுார் அடுத்த அரசூர் சாராயக்கடை அருகில் 48 வயது மதிக்க தக்க ஆண்நபர் நேற்று முன்தினம் மதியம் 2 மணியளவில் இறந்து கிடந்தார். தகவலறிந்த வில்லியனுார் போலீசார் உடலை மீட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிந்து இறந்தவர் யார், எந்த ஊர், இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.