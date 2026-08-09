புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி பொதுநல அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம்

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி பொதுநல அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி பொதுநல அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 08, 2026 05:31 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க கோரி, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பொதுநல அமைப்புகள் சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
புதுச்சேரி, அண்ணா சிலை அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, நேரு எம்.எல்.ஏ., தலைமை தாங்கி, பேசியதாவது;
யூனியன் பிரதேசமாக இருப்பதால் மக்களால் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு முழு அதிகாரம் இல்லாத நிலை தொடர்கிறது. இதனால் புதுச்சேரியின் வளர்ச்சி பல ஆண்டுகள் பின் தங்கியுள்ளது. விமான நிலைய விரிவாக்கம், பொருளாதார மண்டலங்கள், ஐ.டி., நிறுவனங்கள், கிழக்கு கடற்கரை ரயில் திட்டம் உள்பட பல்வேறு திட்டங்கள் நீண்ட காலமாக கிடப்பில் உள்ளது.
மேலும், குடிநீர், கழிவுநீர், திடக்கழிவு, சாலை போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மோசமான நிலையில் உள்ளது. புதுச்சேரி சட்டசபை உரிய முறையில் செயல்பட முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. புதுச்சேரிக்கு முழுமையான மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும் வரை மாநிலம் தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்’ என்றார்.