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ஏனாம் அணியை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 9வது வெற்றியை பதிவு செய்த வில்லியனுார் அணி

ஏனாம் அணியை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 9வது வெற்றியை பதிவு செய்த வில்லியனுார் அணி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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புதுச்சேரி: பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் போட்டியில் ஜெனித் ஏனாம் ராயல்ஸ் அணியை 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வில்லியனுார் அணி தொடர்ந்த 9வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

ஸ்ரீராம் கேபிடல் வழங்கும் பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக்கின் 3வது சீசன் கடந்த 7 ம் தேதி துவங்கி சீகேம் மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது. அதன் 25வது போட்டி வில்லியனுார் மோஹித் கிங்ஸ் அணி, ஜெனித் ஏனாம் ராயல்ஸ் அணி மோதியது. 

டாஸ் வென்ற ஏனாம் ராயல்ஸ் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து, 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்கள் இழப்புக்கு 136 ரன்கள் எடுத்தது. அணியின் வேதாந்த் 27 ரன்களும், ஆதித்யா கர்வால் 20 ரன்களும், சோம்ராஜ் பிஷ்னாய் 29 ரன்களும் எடுத்தனர். வில்லியனுார் அணியின் சமர் கான் மற்றும் சாஹித் சஞ்சய் தலா 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர். 

பின், 137 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய வில்லியனுார் அணி 14.4 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 139 ரன்கள் எடுத்து, 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. அணியின் அமன் கான் 16 பந்துகளில்(6 சிக்சர்கள், 4 பவுண்டரிகள்) 50 ரன்களும், பானு ஆனந்த் 45 பந்துகளில்(9 பவுண்டரிகள்) 59 ரன்கள் எடுத்தனர்.

59 ரன்கள் எடுத்த பானு ஆனந்த் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 

இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள வில்லியனுார் மோஹித் கிங்ஸ் அணி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இப்போட்டியில் ஏனாம் அணி தோல்வி அடைந்ததால், மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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