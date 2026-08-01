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ராணுவ ஆட் சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர் மரணம்

ராணுவ ஆட் சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர் மரணம்

ADDED : ஆக 01, 2026 11:43 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:43 PM

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புதுச்சேரி: ராணுவத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு முகாமில் கலந்து கொண்ட ஆரணி இளைஞர் 1.6 கி.மீ., ஓட்டத்தில் பங்கேற்று ஓடியபோது பரிதாபமாக உயிரிழிந்தார்.

அக்னிவீர் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய ராணுவத்தில் ஆட்சேர்ப்பு முகாம், புதுச்சேரி உப்பளம் இந்திராகாந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று துவங்கி வரும் 10ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்க, ஏராளமான தமிழக இளைஞர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

நேற்று முதலில் 1.6 கி.மீ., ஓட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஆரணி, கண்ணமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த கோகுல், 18, என்ற‌ இளைஞர் பங்கேற்று ஓடினார். அப்போது அவர் திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்தார்‌. உடனே அவர் புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி கோகுல் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து ஓதியஞ்சாலை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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