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போதையில் ரகளை 29 பேர் கைது

போதையில் ரகளை 29 பேர் கைது

UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM

ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM

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புதுச்சேரி: சேதராப்பட்டு பிப்டிக் தொழிற்பேட்டை அருகில் ஒருவர் மது போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்டார். அங்கு ரோந்து பணியில் இருந்த சேதராப்பட்டு போலீசார் அந்த நபரை பிடித்து விசாரித்தனர்.

அவர், விழுப்புரத்தை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ், 45; என்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அதே போல, மேட்டுப்பாளையத்தில் ஒருவர், நெட்டப்பாக்கம் 1; திருக்கனுார், 1; காட்டேரிக்குப்பம்,1; மங்கலம், ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், காலாப்பட்டு,2, ஒதியஞ்சாலை, 2; உருளையன்பேட்டை,2; திருபுவனை, 2; முதலியார்பேட்டை, 2; அரியாங்குப்பம், 2; தவளக்குப்பம்,2; பாகூரில் 2 பேர், கோரிமேடு, 3; ரெட்டியார்பாளையம், 3; வில்லியனுார்,3 பேர் என, மொத்தம் 29 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

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