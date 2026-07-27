﻿ வில்லியனுாரில் காசு வைத்து சூதாடிய 8 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:01 AM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் தனியார் கெஸ்ட் ஹவுசில் காசு வைத்து சூதாடிய எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வில்லியனுார் எம்.ஜி.ஆர்., சிலை பகுதியில் தனியார் கெஸ்ட் ஹவுஸ் உள்ளது. இங்கு நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு காசு வைத்து சிலர் சூது விளையாடுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதனை தொடர்ந்து, சப் இன்ஸ்பெக்டர் திருமுருகன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். ஒரு அறையில் காசு வைத்து சூதாடிய கும்பலை பிடித்து ஸ்டேஷன் அழைத்து சென்றனர். மேலும் அவர்களிடம் இருந்து ரூ.9,500 ரொக்கம், எட்டு மொபைல் போன்கள் மற்றும் மூன்று பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில் அவர்கள், வில்லியனுார் பழனி, 40; ராஜ், 24; வசந்தராஜா, 40; கிரோஸ்டோபர், 29; தினேஷ், 31; கீழ்சாத்தமங்கலம் கிருபாகரன், 35; கணுவாப்பேட்டை, புதுநகர் ரமேஷ், 43; மனோகர், 40, ஆகியோர் என தெரிய வந்தது. இவர்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனர்.