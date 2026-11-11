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காட்சி பொருளாக உள்ள மின் டிரான்ஸ்பார்மர்: திறக்க நடவடிக்கை
காட்சி பொருளாக உள்ள மின் டிரான்ஸ்பார்மர்: திறக்க நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:15 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM
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பண்டசோழநல்லுார் சிவன் கோவில் அருகில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மின் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட்டு திறக்கப்படமால் காட்சி பொருளாக உள்ளது.
இதனை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து விட சம்பந்தப்பட் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.