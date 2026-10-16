/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/போக்குவரத்து துணை ஆணையருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 01:45 AM
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புதுச்சேரி: போக்குவரத்து துறை துணை ஆணையருக்கு புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையராக கூடுதல் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி போக்குவரத்து துறை துணை ஆணையரான விநாயராஜ், ஏற்கனவே வகித்து வரும் பொறுப்புகளுடன் சேர்த்து, புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையரின் பொறுப்புகளையும் கூடுதலாக கவனிப்பார்.
அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை இவர் இப்பொறுப்பில் தற்காலிகமாகத் தொடர்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவினை அரசு சார்புச் செயலாளர் முருகேசன் பிறப்பித்துள்ளார்.