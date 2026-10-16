/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/திரிபுர பைரவி மூல மந்திர ஹோமம்
ADDED : அக் 16, 2026 01:45 AM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் நவராத்திரி பெருவிழாவை முன்னிட்டு திரிபுர பைரவி மூல மந்திர ஹோமம் நடந்தது.
புதுச்சேரி விசுவ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் 6ம் ஆண்டு நவராத்திரி பெருவிழா, துர்கா பூஜை விழா காந்தி வீதியில் உள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோவில் துவங்கி நடந்து வரு கிறது.
5ம் நாளான நேற்று திரிபுர பைரவி மூல மந்திர ஹோமம் நடந்தது. விழாவில் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.