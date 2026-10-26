கருவடிக்குப்பம் குரு சித்தானந்த கோவிலில் அன்னாபிஷேகம்
கருவடிக்குப்பம் குரு சித்தானந்த கோவிலில் அன்னாபிஷேகம்
ADDED : அக் 25, 2026 09:08 PM
புதுச்சேரி: கருவடிக்குப்பம் ஸ்ரீமத் குரு சித்தானந்த சுவாமி கோவிலில், ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.
கருவடிக்குப்பம் குரு சித்தானந்த சுவாமி கோவிலில், ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியையொட்டி இன்று (அக்.,25) மதியம் 3:00 மணிக்கு அன்னாபிஷேக அலங்காரப் பணிகள் தொடங்கின. இதற்காக 25 கிலோ அரிசியில் தயாரிக்கப்பட்ட அன்னம், 100 கிலோ காய்கறிகள், 50 கிலோ பழங்கள், 10 கிலோ இனிப்பு வகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
இவற்றைக் கொண்டு மூலவர் குரு சித்தானந்த சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேக அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. அலங்காரப் பணிகள் இரவு 7:30 மணிக்கு நிறைவடைந்தன. தொடர்ந்து, திரை விலக்கப்பட்டு அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் சுவாமி காட்சியளித்தார். பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர்.
அன்னாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து இரவு 7:30 மணிக்கு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின், அன்னம் கலைக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு பகுதி கோவில் குளத்தில் கரைக்கப்பட்டது.
மீதமிருந்த அன்னம் புளியோதரை, சர்க்கரைப் பொங்கல், தயிர், சாம்பார், எலுமிச்சை சாதம் மற்றும் இனிப்புகளுடன் சேர்த்து பிரசாதம் தயாரிக்கப்பட்டு, பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
அன்னாபிஷேக விழாவில், புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். விழா ஏற்பாடுகளை அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் இளங்கோவன், தேவசேனாதிபதி குருக்கள் ஆகியோர் தலைமையில் கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.