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﻿ பிற மாநில மருத்துவ படிப்புக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

﻿ பிற மாநில மருத்துவ படிப்புக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 03:21 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 03:21 AM

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புதுச்சேரி: பிற மாநிலங்களில் வழங்கப்படும் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப் படுகின்றன.

இதுகுறித்து புதுச்சேரி சென்டாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் முத்து மீனா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

2026--2027ம் கல்வி ஆண்டில், புதுச் சேரியை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு பிற மாநிலங்களில் வழங்கப்படும் இளநிலை பி.எஸ்.எம்.எஸ்., பி.யு.எம்.எஸ்., மற்றும் பி.எச்.எம்.எஸ்., மருத்துவ பட்டப் படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நீட் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இந்த இடங்கள் நிரப்பப்படும்.

பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவ கல்லுாரியில் பி.எஸ்.எம்.எஸ்-2, மதுரை திருமங்கலம் அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவ கல்லுாரியில் பி.எச்.எம்.எஸ்.-1, பெங்களுரூ அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவ கல்லுாரியில் பி.எச்.எம்.எஸ்-1, சென்னை அரசு யுனானி கல்லுாரியில் பி.யு.எம்.எஸ்-1 என, 5 இடங்கள் உள்னன.

இணையவழி விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் விவரக்குறிப்பை www.tnayushselection.org என்ற இணையதளத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். இணையவழி விண்ணப்பங்களை வரும் 31ம் தேதி மாலை 5:00 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும் தகவலுக்கு சென்டாக் இணைய தளத்தில் www.centacpuducherry.in பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இதே போல் பிளஸ் 2 மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு 2 மருத்துவ கல்லுாரிகளில் உள்ள 2 இடங்களுக்கு www.tnayushselection.org என்ற இணைய தளம் மூலம் அடுத்த மாதம் 4ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

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