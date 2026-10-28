புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கு போனஸ் அறிவிப்பு

UPDATED : அக் 27, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:00 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்கி நிதித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து புதுச்சேரி நிதித்துறை துறை சிவக்குமார் வெளியிட்டுள்ள அரசாணை;
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல், புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கும் உற்பத்தி திறன் சாரா போனஸ் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி குரூப் ‘சி’ மற்றும் குரூப் ‘பி’யில் உள்ள அரசிதழ் பெறாத ஊழியர்களில், இந்த நிதியாண்டில் குறைந்தது 6 மாதம் தொடர்ந்து பணி செய்தவர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்படுகிறது.
இதன்படி, 30 நாள் போனஸ் ரூ.6,908 வழங்கப்படும். அதேபோல், தற்காலி தொழிலாளர்களில், 240 நாள் வேலை செய்தவர்களுக்கு ரூ.1,184 வழங்கப்படுகிறது.
மத்திய துணை ராணுவபடை, ஆயுதப்படை ஊழியர்களுக்கும் இது பொருந்தும். 6 மாதத்திற்கு குறைவாக பணி செய்தவர்களுக்கு, பணி செய்த மாதங்களுக்கு ஏற்ப விகிதாசார அடிப்படையில் போனஸ் வழங்கப்படும். இந்த தொகை 2026–27 நிதி ஆண்டின் பட்ஜெட்டில் இருந்து வழங்கப்படும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.