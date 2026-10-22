காசநோய் இல்லா கிராமத்திற்கு முதல்வர் சான்றிதழ் வழங்கல்
காசநோய் இல்லா கிராமத்திற்கு முதல்வர் சான்றிதழ் வழங்கல்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:47 PM
புதுச்சேரி: திருக்கனுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு உட்பட செட்டிப்பட்டு காசநோய் இல்லா கிராம பஞ்சாயத்தாக அறிவிக்கப்பட்டு, முதல்வர் ரங்கசாமி விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினார்.
திருக்கனுார் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பில், செட்டிப்பட்டு கிராம பஞ்சாயத்தில் உள்ள மக்களுக்கு எக்ஸ் ரே பரிசோதனை, அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு சளி மற்றும் காசநோய் தோல் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது.
அதன் முடிவில், செட்டிப்பட்டு கிராம பஞ்சாயத்து காசநோய் இல்லா கிராம பஞ்சாயத்தாக 2025ம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முதல்வர் ரங்கசாமி திருக்கனுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு காந்தியின் வெண்கல உருவ சிலையும், சான்றிதழும் வழங்கினார்.
அதனை மருத்துவமனை டாக்டர் சுஸ்மிதா, காசநோய் சுகாதார பார்வையாளர் பொற்சிலை, ஆஷா பணியாளர் லாவண்யா ஆகியோர் பெற்று கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, 2026ம் ஆண்டிற்கான சில்வர் விருதுக்கு திருக்கனுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.