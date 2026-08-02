கவர்னருடன் முதல்வர் மீண்டும் சந்திப்பு: இலாகா ஒதுக்கீடு குழப்பம் ஓரிரு நாட்களில் முடிவுக்கு வருகிறது
கவர்னருடன் முதல்வர் மீண்டும் சந்திப்பு: இலாகா ஒதுக்கீடு குழப்பம் ஓரிரு நாட்களில் முடிவுக்கு வருகிறது
UPDATED : ஆக 01, 2026 08:59 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:51 PM
புதுச்சேரி: இலாகா ஒதுக்கீடு, பட்ஜெட் குறித்து முதல்வர் ரங்கசாமியை கவர்னர் கைலாஷ்நாதனை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
புதுச்சேரி என்.ஆர்.காங்.,கை சேர்ந்த 3 அமைச்சர்கள், பா.ஜ., வைச் சேர்ந்த 2 அமைச்சர்கள் பதவி வகித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், அவர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களாக இலாகா ஒதுக்கப்படவில்லை.
கடந்த ஜூலை 20ம் தேதி, முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர்களுக்கான இலாகா பட்டியலை முறைப்படி தயார் செய்து கவர்னர் கைலாஷ்நாதனிடம் பரிந்துரை செய்தார். ஆனால், பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 13 நாட்களாகியும் கவர்னர் மாளிகையிலிருந்து ஒப்புதல் அளிக்கப்படாமல் காலதாமதம் நீடித்து வருகிறது.
அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்படாததால், துறை சார்ந்த முக்கியக் கோப்புகளில் முடிவெடுக்கவோ, மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கான கோப்புகளில் கையெழுத்திடவோ இயலாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் புதுச்சேரியின் அரசு நிர்வாகம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் தலைமையில், தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கவர்னர் கைலாஷ்நாதனை சந்தித்து முறையிட்டனர். அப்போது ஓரிரு தினங்களில் இலாகா ஒதுக்கப்படும் என, கவர்னர் தெரிவித்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில் நேற்று மாலை 6:15 மணிக்கு கவர்னர் கைலாஷ்நாதனை முதல்வர் ரங்கசாமி சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு 10 நிமிடங்கள் நீடித்தது. பின் அங்கிருந்து முதல்வர் ரங்கசாமி காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.
கூட்டணி அரசில் அங்கம் வகிக்கும் பா.ஜ., கடந்த ஆட்சியில் இருந்ததை போன்று உள்துறை, தொழில் உள்ளிட்ட பவர்புல் இலாகாவை கேட்கிறது. ஆனால் முதல்வர் ரங்கசாமி இந்த முறை கொடுக்க விரும்பவில்லை. வேறு இலாகாகளை முதல்வர் ரங்கசாமி ஒதுக்கியுள்ளார். இதன் காரணமாக இலாகா ஒதுக்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படாமல் உள்ளது.
விரைவில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய வேண்டியது உள்ளதால் அமைச்சர்களுக்கான இலாகா ஒதுக்கீடு கோப்பிற்கு தாங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் என, கவர்னரிடம் முதல்வர் ரங்கசாமி வலியுறுத்தினார். எனவே முதல்வர் ரங்கசாமி பிறந்த நாளான 4ம் தேதிக்கு முன், அமைச்சர்களின் இலாகா ஒதுக்கீட்டிற்கு அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியாகிறது.
பட்ஜெட் ஆலோசனை:: இதேபோல் பட்ஜெட் தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்ட்டது. நடப்பு நிதியாண்டில் சட்டசபை தேர்தல் குறுக்கிட்டதால் பிப்ரவரியில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான 5 மாத அரசின் செலவினங்களுக்கு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு சட்டசபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது.
தேர்தல் முடிந்த நிலையில் முழுமையான பட்ஜெட்டை சட்டசபையில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதற்காக மத்திய அரசிடம் ரூ. 14 ஆயிரத்து 300 கோடிக்கு ஒப்புதலும் பெறப்பட்டுள்ளது. ஆடி மாதம் என்பதால் சட்டசபையை கூட்டாவிட்டாலும், ஆகஸ்ட்டு 18ம் தேதி ஆவணி மாதம் தொடங்குகிறது. அன்றைய தினமாவது சபையை கூட்டி முழு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து சபையின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
எனவே, கவர்னர் உரையுடன் பட்ஜெட் துவங்கியதும், அதே நேரத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யலாம் என்பது குறித்தும் கவர்னருடன் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.