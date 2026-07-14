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கொசு தொல்லையால் மக்கள் அவதி

கொசு தொல்லையால் மக்கள் அவதி

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:59 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:34 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:59 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:34 PM

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புகார் பெட்டி:

கொசு தொல்லையால் மக்கள் அவதி: புதுச்சேரி செந்தாமரை நகர், குரு சித்தானந்தா வீதியில் கொசு தொல்லை அதிகமாக உள்ளதால் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

சீத்தாலட்சுமி, புதுச்சேரி.

தெரு நாய்கள் தொல்லை: ஜிப்மர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளதால் மக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.

குரு, புதுச்சேரி.

சாலையில் கழிவுநீர் தேக்கம்: சாரம் வெங்கடேஸ்வரா நகர் 6வது குறுக்கு தெருவில் வாய்க்காலில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்கிறது.

பிரேமா, சாரம்.

ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து நெரிசல்: ராஜ்பவன் ஈஸ்வரன் கோவில் - காமாட்சியம்மன் கோவில் தெரு சந்திப்பில் ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்பட்டு வருகிறது.

மோகன், புதுச்சேரி.-

சாலை படுமோசம்: மூலக்குளம் முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

கலியபெருமாள், மூலக்குளம்.

டவுன் பஸ் தேவை: ஜிப்மருக்கு இரவில் டவுன் பஸ் இல்லாமல் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

லதா, கோரிமேடு.

சாலை படு மோசம்: கரிக்கலாம்பாக்கம் தனிக்குப்பம் மாந்தோப்பு பகுதியில் உள்ள சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

செல்வன், கரிக்கலாம்பாக்கம்.

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