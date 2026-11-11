/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/பாலியல் தொல்லை முதியவர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:27 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:25 AM
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காரைக்கால்: காரைக்காலில் மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபர் மீது நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
காரைக்கால் பகுதியில் 73 வயது மூதாட்டி ஒருவர் வீட்டில் தனியாக இருந்தார். நேற்று முன்தினம் காரைக்காலைச் சேர்ந்த பாப்பு நாயுடு, 65 ;என்பவர் மூதாட்டி வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து,பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
மூதாட்டி புகாரின் பேரில் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் ராஜா மற்றும் போலீசார் பாப்புநாயுடு மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.