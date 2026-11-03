/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/சபாநாயகர் தனி செயலாளராக ஹென்றி தாமஸ் நியமனம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:23 AM
ADDED : நவ 02, 2026 09:17 PM
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புதுச்சேரி: தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் தனிச் செயலாளராக ஹென்றி தாமஸ் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை இயக்குநரகத்தில் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வருபவர் ஹென்றிதாமஸ். இவர் தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகனின் தனிச் செயலாளராகப் டெபுடேஷன் அடிப்படையில் உடனடியாகப் பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
தற்போதைய தற்காலிக சபாநாயகரின் பதவி காலம் முடியும் வரையோ அல்லது புதிய முறைப்படியான சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரையோ அல்லது இவரது சேவைகள் தேவைப்படும் காலம் வரையோ அவர் இந்தப் பதவியில் தொடர்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான ஆணையை கவர்னர் உத்தரவின்பேரில் அரசின் சார்புச் செயலாளர் ஜெய்சங்கர் பிறப்பித்துள்ளார்.