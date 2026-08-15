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நியூ லிட்டில் கிட்ஸ் மழலையர் பள்ளியில் சுதரந்திர தின விழா

நியூ லிட்டில் கிட்ஸ் மழலையர் பள்ளியில் சுதரந்திர தின விழா

ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி தந்தை பெரியார் நகரில் அமைந்துள்ள நியூ லிட்டில் கிட்ஸ் மழலையர் பள்ளியில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. 

பள்ளி முதல்வர் கவிதா சுந்தர்ராஜன் முன்னிலை வகித்தார். தலைமை விருந்தினராக விநாயகம்  கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி மழலையர்களுக்கு சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

சிறப்பு விருந்தினராக புதுச்சேரி வேளாண் துறை அலுவலர் கலைச்செல்வன் பங்கேற்று, போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மழலையர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினார். புதுச்சேரி மாநில ஒருங்கிணைந்த கோஜூரியோ கராத்தே சங்க மாநில செயலாளர் கராத்தே சுந்தர்ராஜன் மழலையர்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மழலையர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. சுதந்திர தின நினைவுச் சின்னங்களை மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தினர். ஏற்பாடுகளை மழலையர் பள்ளி ஆசிரியர்கள் லட்சுமி பிரியா, மகாலட்சுமி, சுஜாதா, நித்யா, ரேவதி ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.

 

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