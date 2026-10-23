/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/காரைக்கால் கிரைம் செய்திகள்
ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM
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காரைக்கால் : திருநள்ளாறு அம்பகரத்துார் கண்ணப்பூர் சாலையில் நேற்று (அக்.,21) போலீசார் ரோந்துப் பணியில் ஈடுட்டனர்.
அப்போது இருவர் மதுபோதையில் ஆபாசமாக பேசி ரகளையில் ஈடுபட்ட நபர்களை போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். அதில் திருவாரூர் மாவட்ட நன்னிலம் பகுதியை சேர்ந்த வடிவேல், 33;திருவாரூர் நன்னிலம் மணலி பகுதியை சேர்ந் முருகன், 45; ஆகிய இருவர் மீது அம்பகரத்துார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.