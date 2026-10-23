/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/மகன் மாயம் :தந்தை புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:51 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:06 PM
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புதுச்சேரி: வீட்டில் இருந்து சென்ற மகனை காணவில்லை என தந்தை போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.
புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகர் வாஞ்சிநாதன் தெருவை சேர்ந்தவர் தர்மலிங்கம் மகன் ராஜன், 35; இவர் கடந்த 11ம் தேதி வீட்டில் இருந்து வெளியில் சென்றார். இரவு வரை வீடு திரும்பாததால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினர் , உறவினர் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை.
அவரது தந்தை தர்மலிங்கம் கொடுத்த புகாரின் பேரில், பெரியக்கடை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.