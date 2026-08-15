தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு கேலி கூத்து தி.மு.க., மாநில அமைப்பாளர் கண்டனம்

புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு கேலி கூத்து தி.மு.க., மாநில அமைப்பாளர் கண்டனம்

புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு கேலி கூத்து தி.மு.க., மாநில அமைப்பாளர் கண்டனம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: மாமூல் கேட்டு பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவம் சட்டம் ஒழுங்கை கேலிக்கூத்தாக்கி உள்ளதாக தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 

அவரது அறிக்கை:

வில்லியனுார் தொகுதியில் கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் மக்கள் அச்சமின்றி வாழும் சூழல் இருந்தது. காரணம் காவல் துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டது. ரவுடிகள் இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்கப்பட்டனர். 

தற்போது வில்லியனுார் மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள அரிசிக் கடை ஒன்றில், ரவுடிகள் மாமூல் கேட்டு மிரட்டி, பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர். இச்சம்பவம் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

என்.ஆர்.காங்., – பா.ஜ., கூட்டணி ஆட்சியில் சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்குலைந்து, ரவுடிகளின் கை ஓங்கியுள்ளதையே இச்சம்பவம் காட்டுகிறது. அமைதியாக தொழில் செய்து வரும் சிறு, குறு வியாபாரிகளை ரவுடிகள் மாமூல் கேட்டு மிரட்டுவதும், தர மறுத்தால் வெடிகுண்டு மற்றும் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது.

தேர்தல் முடிந்தவுடன் முகநுாலில் கருத்து பதிவிட்டதற்காக தி.மு.க., நிர்வாகி வீட்டில் பீர்பாட்டில் வீசிய சம்பவம் நடந்தேறியது. அதில் சம்பந்தப்பட்ட உண்மை குற்றவாளி இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை. இதனால் ரவுடிகளுக்கு துணிச்சல் அதிரித்துள்ளது.

வியாபாரிகளை அச்சுறுத்தும் ரவுடிகளை எவ்வித அரசியல் தலையீடும் இன்றி காவல்துறை உடனடியாக இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். வணிகர்கள் அச்சமின்றி தொழில் செய்ய ஏதுவாக போலீஸ் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும். மாமூல் கேட்கும் சமூக விரோதிகள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us