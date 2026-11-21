/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/தகுதியற்றவரின் கார்டு மட்டுமே மாற்றப்படும்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:54 PM
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குடிமைபொருள் வழங்கல் துறை இயக்குனர் முத்துமீனா விளக்கம்:
வருமானவரி செலுத்தியிருப்பது, ஜி.எஸ்.டி., தொடர்பான பதிவுகள், வாகனங்கள் வாங்கியிருப்பது உள்ளிட்ட விபரங்கள் மத்திய அரசின் தரவுதளத்தில் இடம்பெற்றிருந்தால், அதன் அடிப்படையில் ரேஷன் கார்டுகள் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில் தரவுகளில் பெயர் இடம் பெற்றிருப்பதை மட்டும் வைத்து இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது. சம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்களிடம் நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். கள ஆய்வில் தகுதியற்றவர்கள் என உறுதி செய்யப்பட்டவர்களிட் கார்டுகள் மட்டுமே மாற்றப்படும்.