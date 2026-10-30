/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/வாராஹி அம்பாளுக்கு இன்று பஞ்சமி பூஜை
ADDED : அக் 30, 2026 12:47 AM
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புதுச்சேரி: பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில் வாராஹி அம்பாளுக்கு பஞ்சமி பூஜை இன்று 30ம் தேதி நடக்கிறது.
புதுச்சேரி – திண்டிவனம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இரும்பை டோல்கேட் அருகே பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில் பஞ்சமிதிதியை முன்னிட்டு இன்று (30ம் தேதி) பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, முக்கிய நிகழ்வாக இரவு 7:00 மணிக்கு வாராஹி அம்பாளுக்கு தேய்பிறை பஞ்சமி பூஜை, சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி உள்புறப்பாடு நடக்கிறது.