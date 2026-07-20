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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ பட்டியல் எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்'  கண்டித்து போராட்டம் :கடலுார் மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் பாதிப்பு  

பட்டியல் எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்'  கண்டித்து போராட்டம் :கடலுார் மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் பாதிப்பு  

பட்டியல் எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்'  கண்டித்து போராட்டம் :கடலுார் மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் பாதிப்பு  

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:13 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:13 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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கடலுார்:வடலுார் நெல் கொள்முதல் நிலைய பட்டியல் எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, கடலுாரில் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது.

கடலுார் மாவட்டம், வடலுார், மருவாய் கிராமத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, நெல் கொள்முதல் செய்ய லஞ்சம் வாங்கியதாக, விவசாயி புகார் தெரிவித்தார். அதையடுத்து, அமைச்சரின் உத்தரவின்பேரில், கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், பட்டியல் எழுத்தர் வேல்முருகனை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து உத்தரவிட்டார்.

இச்சம்பவத்தை கண்டித்து, கொள்முதல் நிலைய பட்டியல் எழுத்தர், உதவியாளர், காவலர்கள் உள்ளிட்ட நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர், கடலுார், செம்மண்டலத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக மண்டல அலுவலகத்தில் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு திரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

பின், நுகர்பொருள் வாணிப கழக நிர்வாக அதிகாரிகளின் நிர்பந்தம் காரணமாகவே, விவசாயிகளிடம் பட்டியல் எழுத்தர்கள் பணம் பெறுகின்றனர். இந்த பணம் அதிகாரிகள், லாரிகளில் பொருட்களை ஏற்ற, இறக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்படியான சூழலில் பட்டியல் எழுத்தர் வேல்முருகனை 'சஸ்பெண்ட்' செய்தது கண்டிக்கத்தக்கது.

அவரை மீண்டும் பணியில் அமர்த்த வேண்டும். பட்டியல் எழுத்தர், உதவுபவர், காவலர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். பணம் பெறும் விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர்.

மண்டல மேலாளர் பன்னீர்செல்வம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்ததை தொடர்ந்து, மதியம் 2:00 மணிக்கு போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். போராட்டம் காரணமாக கடலுார் உட்பட மாவட்டத்தின் 9 தாலுாகாவில் உள்ள 122 நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் கொள்முதல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.

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