தினமலர் செய்தி எதிரோலி: லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானத்தில் கலாவதியான கூல் டிரிங்ஸ் அகற்றம்
தினமலர் செய்தி எதிரோலி: லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானத்தில் கலாவதியான கூல் டிரிங்ஸ் அகற்றம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:44 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானத்தில் கொட்டப்படிருந்த எனர்ஜி டிரிங்ஸ்கள் தினமலர் செய்தி எதிரொலியால் அகற்றப்பட்டன.
லாஸ்பேட்டை ெஹலிபேடு மைதானத்தின் ஒரு பகுதியில், சில தினங்களுக்கு முன் காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்சை மர்ம நபர்கள் மொத்தமாக வீசி சென்றனர். இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை உழவர்கரை நகராட்சி அதிகாரி உத்தரவின் பேரில் ஊழியர்கள், காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்சை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஹெலிபேடு மைதானம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கல்லுாரி மைதானங்களில், மாணவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள், விளையாடி வருகின்றனர். அவர்கள் களைப்பு நீங்க குளிர்பானம், எனர்ஜி டிரிங்ஸ் உள்ளிட்டவைகளை அருந்துகின்றனர்.
ஹெலிபேடு மைதானத்தில், காலாவதியான பொருட்களை அருகில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் கொட்டி சென்றிருக்காலம். எனவே உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் மைதானங்களை சுற்றியுள்ள கடைகளில் ஆய்வு செய்து, காலாவதியான பொருட்களை விற்க தடை செய்ய வேண்டும்.