/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/முத்தியால்பேட்டை கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹார விழா
ADDED : நவ 14, 2026 12:21 AM
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புதுச்சேரி: முத்தியால்பேட்டை சுந்தர விநாயகர் சுப்ரமணிய சுவாமி சித்தி விநாயகர் கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது.
முத்தியால்பேட்டை சுந்தர விநாயகர் சுப்ரமணிய சுவாமி சித்தி விநாயகர் கோவிலில் 165ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா துவங்கி நடந்து வருகிறது. நேற்று 4ம் நாள் விழாவில், மாலை 5:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு மகா அபிேஷகம், இரவு 7:00 மணிக்கு யாகசாலை பூஜை, 8 மணிக்கு மகா பூர்ணாஹூதி நடந்தது.
தொடர்ந்து சுவாமி ரிஷப வாகனத்தில் வீதியுலா நடந்தது. நாளை மதியம் 2:30 மணிக்கு சூரபத்ரன் புறப்பாடு, தொடர்ந்து சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. 16ம் தேதி காலை 9 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் வைபவம், 29ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்கு 108 சங்காபிேஷகம் நடக்கிறது.