இன்றைய மின்தடை: புதுச்சேரி

UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 07:49 PM
வில்லியனுார்– சேதராப்பட்டு மின்பாதை:: அம்மா நகர், கோபாலன்கடை, அன்பு நகர், முத்துபிள்ளைபாளையம், புதுநகர், ஓம்சக்தி நகர், ராதா நகர், சப்தகிரி ரோயல் நகரம், ஞானசம்பந்தம் நகர், பாலாஜி நகர், ஆத்தியா அவின்யு, பிச்சைவீரன்பேட், கல்மேடுபேட் சாலை, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர், காரை கோவிந்தன் நகர், திரு நகர், ஆதிகேசவன் நகர், பாரிஸ் நகர், புதுநகர், ரெட்டியார் பாளையம், காவேரி நகர், பெருமாள் ராஜா கார்டன், வாணத்து நகர், அஜீஸ் நகர், அரவிந்தர் நகர், சின்னசாமி நகர், சத்திய சாய் நகர், பழவக்காரன்சாவடி, ஜவகர் நகர், பூமியான்பேட்டை வீட்டு வசதி வாரியம், பாவாணர் நகர், ராகவேந்திரா நகர், சரநாராயண நகர், சுதாகர் நகர், சிவா நகர், அருள் நகர், பொன் நகர்.
வில்லியனுார் – மரப்பாலம் மின்பாதை:: ஜி.என்.பாளையம், நடராஜன் நகர், எழில் நகர், வெண்ணிசாமி நகர், திருக்குறளார் நகர், வசந்தம் நகர், ஆனந்தம் நகர், கணபதி நகர், வி.ஐ.பி. நகர், திருமலை தாயார் நகர், திருமலை வாசன் நகர், சுபாஷ் சுந்திரபோஸ் நகர், தென்றல் நகர், பாலாஜி நகர், வயல்வெளி, ரோஜா நகர், அரும்பார்த்தபுரம், தக்ககுட்டை, மூலக்குளம், ஜே.ஜே.நகர், அன்னை தெரசா நகர், உழவர்கரை, நண்பர்கள் நகர், சிவகாமி நகர், கம்பன் நகர், மரியாள் நகர், தேவா நகர், அன்னை நகர், அபிராமி நகர், கல்யாண சுந்தரமூர்த்தி நகர், ஜெயா நகர், கமலம் நகர், ராமலிங்கம் நகர், தட்சிணாமூர்த்தி நகர்.
வில்லியனுார் தொழிற்பேட்டை மின்பாதை:: வி.மணவெளி, ஜானகிராமன் நகர், பாரதிதாசன் நகர், கே.வி.நகர், ஐ.ஓ.சி. ரோடு, கண்ணதாசன் நகர், உயர் மின்னழுத்த நுகர்வோர்கள்.
கணுவாப்பேட் மின்பாதை:: வி.தட்டாஞ்சாவடி, தண்டுகரை, ஒதியம்பட்டு, கே.வி.நகர், உத்திரவாகினிபேட், அம்பேத்கர் நகர், எஸ்.எஸ்.நகர், தில்லை நகர், கணுவாப்பேட், கோட்டைமேடு, ரங்கசாமி நகர், வீர வாஞ்சிநாதன் நகர், திருவேணி நகர், வின்சிட்டி, லுார்து நகர், பாலாஜி நகர், காமராஜர் நகர், மணிமேகலை நகர்.
அகரம் மின்பாதை:: வில்லியனுார், மூர்த்தி நகர், சிவகணபதி நகர், ஆரியப்பாளையம், பாரதி நகர், கண்ணகி நகர், கோட்டைமேடு, எஸ்.எம்.வி.புரம் மேற்கு, பரசுராமபுரம், பெருமாள்புரம், பாண்டியன் நகர், சேந்தநத்தம், சேதிலால் நகர், சுல்தான்பேட், அரசூர், ஆத்துவாய்க்கால்பேட், பத்மினி நகர், வசந்தம் நகர், திருக்காமேஸ்வரர் நகர், சாமியார்தோப்பு, பிருந்தாவனம் நகர், மங்களபுரி நகர், சாம்பவி நகர், காவிரி நகர்.
கனகசெட்டிகுளம் மின்பாதை:: பிம்ஸ் மருத்துவமனை, சுனாமி குடியிருப்பு, மத்திய சிறைச்சாலை, ஷாஷன் நிறுவனம், நவோதயா வித்யாலயா பள்ளி, சட்டக் கல்லுாரி, அம்மன் நகர், பெரிய காலாப்பட்டு.
பிள்ளைச்சாவடி மின்பாதை:: சின்னகாலாப்பட்டு, புதுநகர், மேட்டு தெரு, பிள்ளைச்சாவடி, அன்னை நகர், துணை வேந்தர் குடியிருப்ப, எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்நுட்ப மையம், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக கலாச்சார வளாகம், பெரிய காலாப்பட்டு, கனக செட்டிக்குளம், உயர் மின்னழுத்த தொழிற்சாலைகள்.
ஆலங்குப்பம் மின்பாதை:: புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் ஊழியர்கள் குடியிருப்பு, புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், ஆலங்குப்பம், சஞ்சீவி நகர், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்( கருவடிக்குப்பம்).