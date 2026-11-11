இன்றைய (நவ.11)மின்தடை: புதுச்சேரி

ADDED : நவ 10, 2026 06:40 PM
காலை 10:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
இ.சி.ஆர். மின்பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள்
மகாலட்சுமி நகர், வி.பி.சிங் நகர், கோரிமேடு காவலர் குடியிருப்பு, ராதாகிருஷ்ணன் நகர், ஆனந்தா நகர், கதிர்காமம், மீனாட்சி பேட், வீமன் நகர், அமிர்தா நகர், திலாஸ்பேட்டை, ஞான தியாகு நகர், ராகவேந்திர நகர், வி.வி.பி. நகர், தட்டாஞ்சாவடி, தட்டாஞ்சாவடி தொழிற்பேட்டை, கவுண்டன்பாளையம், காந்தி நகர், கஸ்துாரிபாய் நகர், பேட்டையான்சத்திரம், திலகர் நகர், தெற்கு இ.சி.ஆர். பழனிராஜா உடையார் நகர், மகாத்மா நகர், லஷ்மி நகர், முத்துரங்கசெட்டி நகர், கவிக்குயில் நகர், மேற்கு கிருஷ்ணா நகர், சலவையாளர் நகர், சேத்திலால் நகர், மடுவுப்பேட், பாலாஜி நகர், வடக்கு கிருஷ்ணா நகர், வினோபா நகர், அரசு அச்சகம் குடியிருப்பு, பிலிஸ் நகர், சுந்தரமூர்த்தி நகர், கொக்குபார்க், உயர் மின் அழுத்த நுகர்வோர்கள் மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகள்.