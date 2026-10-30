/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/நாளைய மின் தடை: புதுச்சேரி
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
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காலை 9:30 முதல் மதியம் 11:30 மணி வரை.
மரப்பாலம் மற்றும் வெங்கட்டா நகர் துணை மின் நிலைய மின்பாதையில் பராமரிப்பு பணி.
பாரதி வீதி, வ.உ.சி., வீதி, சுப்பையா வீதி, ஜீவானந்தம் வீதி.
12:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை.
பாரதியார் வீதி, ரங்கநாதன் வீதி, அழகர்வீதி, தேசமுத்து மாரியம்மன் கோவில் வீதி,
மதியம் 3:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை.
பகத்சிங் வீதி, பள்ளிக்கூட, குள்ளக்கரை, கருணாநிதி வீதி, கேட்வே பங்களா மெயின் ரோடு, முடக்குமாரியம்மன் கோவில் வீதி.