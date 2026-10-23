/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ஓட்டுப் பதிவு சதவீதம்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 08:07 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, தட்டாஞ்சாடி இடைத் தேர்தல் இன்று நடக்கிறது. காலை 7:00 மணிக்கு துவங்கி மாலை 6 மணிவரை நடக்கிறது.
தேர்தல் துவங்கியது முதல் அவ்வப்போது ஓட்டுப்பதிவின் சதவீதம் வெளியிடப்படும். அந்த வகையில் காலை 9:00 மணி, 11:00 மணி, மதியம் 1:00 மணி, பிற்பகல் 3:00 மணி, மாலை 5:00 மணி என இரண்டு மணிநேரத்திற்கு ஒரு முறை ஓட்டுப்பதிவான சதவீதம் ஓட்டுச்சாவடி அலுவலரால் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.