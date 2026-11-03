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பெண்ணிடம் 5 சவரன் செயின் பறிப்பு

பெண்ணிடம் 5 சவரன் செயின் பறிப்பு

UPDATED : நவ 02, 2026 07:41 PM

ADDED : நவ 02, 2026 07:39 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 07:41 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:39 PM

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புதுச்சேரி: ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியில் பெண்ணிடம் செயின் பறித்து சென்றது குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

வில்லியனுார் சிவகணபதி நகரை சேர்ந்தவர் பெருமாள் மனைவி செல்வி,52; இவரது மகன் விக்னேஷ்வர், சென்னையில் பி.எச்.டி., படித்து வருகிறார். சனி, ஞாயிறு விடுமுறைக்கு விக்னேஷ்வர் புதுச்சேரிக்கு வந்தார். மீண்டும் விக்னேஷ்வர் சென்னை செல்ல, புதுச்சேரி புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் செல்ல செல்வி இறக்கிவிட்டு வந்தார்.

அதிகாலை 4.30 மணிக்கு ரெட்டியார்பாளையம் கம்பன் நகர் அருகில் வந்தபோது, பின்னாள் பைக்கில் வந்த இரண்டு வாலிபர்கள் செல்வி அணிந்திருந்த 5 சவரன் செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பி சென்றனர்.

இது குறித்து செல்வி அளித்த புகாரின் பேரில் ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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