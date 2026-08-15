லாரி டிரைவரை தாக்கி வாலிபர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
லாரி டிரைவரை தாக்கி வாலிபர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM
புதுச்சேரி: பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் லாரி டிரைவரை தாக்கிய நான்கு வாலிபர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து புதுச்சேரி கோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், முத்துகாப்பட்டியை சேர்ந்தவர் நாவலடி மகன் சேதுபதி,29. இவர் புதுச்சேரி அடுத்த திருவாண்டார்கோவிலில் தங்கி, தனியார் கம்பெனியில் லாரி டிரைவராக வேலை செய்து வந்தார். இவர் கடந்தாண்டு டிச., 17 ம் தேதி இரவு தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, திருவாண்டார்கோவிலில் உள்ள பாரில் சக டிரைவர்களுக்கு பார்ட்டி வைத்தார்.
அப்போது, அவர்களது பின்பக்க டேபிலிள் மது அருந்திய மூன்று பேர் காலி பாட்டில்களை உடைத்து ரகளையில் ஈடுபட்டனர். மேலும், சேதுபதியின் சைடிஷ்களை எடுத்து சாப்பிடுள்ளனர். இதனால், அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில், அந்த மூன்று பேரும், காலி பீர் பாட்டிலால் சேதுபதியை தாக்கினர். இதையடுத்து, சேதுபதி மற்றும் உடன் இருந்த டிரைவர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடினர். இதில், சிக்கிய சேதுபதியை, மூன்று பேருடன், சேர்ந்து மற்றொருவரும் தாக்கினார். படுகாயமடைந்த சேதுபதியை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்ததனர்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், திருபுவனை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனர். சேதுபதியை தாக்கியது, திருவாண்டார்கோவில் பகவான்,25; நாகராஜ்,30; திருபுவனை பெரியபேட் ஸ்டீபன்ராஜ்,26; புதுநகர் ராஜேஷ்,28, ஆகியோர் என தெரிந்தது. அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை புதுச்சேரி ஜே.எம் – 4 கோர்ட்டில் நடந்தது. இதில் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நான்கு பேருக்கும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அனுபவிக்கும் வகையில் மொத்தம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.