பாலா திரிபுரசுந்தரி கோவிலில் ஆடிப்பூரம் முத்தங்கி சேவை

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பாலா திரிபுரசுந்தரி கோவிலில் ஆடிப்பூரம் முத்தங்கி சேவை
பாலா திரிபுரசுந்தரி கோவிலில் ஆடிப்பூரம் முத்தங்கி சேவை
ADDED : ஆக 14, 2026 09:11 PM
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புதுச்சேரி: பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில், ஆடிப்புரம் முத்தங்கி சேவை நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
புதுச்சேரி – திண்டிவனம் பைபாஸ் டோல்கேட் அருகில் உள்ள இரும்பையில் பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவில் அமைந்துள்ளது. ஆடிப்புரம் முத்தங்கி சேவையையொட்டி, நேற்று காலை பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது.
மாலையில், மூலவர் மற்றும் உற்சவருக்கு, முத்தங்கி சேவை அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து, பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் தேர் உள்புறப்பாடு நடந்தது. அலங்காரத்தில் அம்பாள் அருள்பாலித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு வளையல் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர்.