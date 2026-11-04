இந்தியா அமர்க்கள ஆரம்பம்: இளம் ‘வேகங்கள்’, கோலி கலக்கல்
இந்தியா அமர்க்கள ஆரம்பம்: இளம் ‘வேகங்கள்’, கோலி கலக்கல்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM
ஆக்லாந்து: ஆக்லாந்து ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய இளம் ‘வேகங்கள்’ போட்டுத் தாக்கினர். பேட்டிங்கில் கோலியும் அசத்த, இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டி கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி நேற்று ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சுப்மன் கில், பீல்டிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் கோலி, ரோகித், ராகுல் என ‘சீனியர்கள்’ இடம் பெற்றனர். பந்துவீச்சில் அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னுார் பிரார், அன்சுல் கம்போஜ், அகிப் நபி என அனுபவமற்ற நான்கு ‘வேகங்களுடன்’ களமிறங்கியது இந்தியா.
அர்ஷ்தீப் அபாரம்
நியூசிலாந்து அணிக்கு வில் யங், செய்பர்ட் ஜோடி துவக்கம் தந்தது. அளவில் சிறிய ஆக்லாந்து மைதானத்தில் இந்திய ‘வேகங்கள்’ அமர்க்களமாக பந்து வீசினர். அர்ஷ்தீப் துல்லியமாக பந்து வீச, மறுபக்கம் 6 அடி, 5 அங்குல உயரம் கொண்ட குர்னுார் பிரார், தனது வேகம், எதிர்பாராத பவுன்சர்களால் நியூசிலாந்து பேட்டர்களுக்கு நெருக்கடி தந்தார். அர்ஷ்தீப் வீசிய 5வது ஓவரில் வில் யங் (9) வெளியேறினார். மீண்டும் மிரட்டிய இவர், ஹென்றி நிக்கோல்சையும் (9) அவுட்டாக்கினார்.
போட்டியின் 15 வது ஓவரை வீசிய குர்னுார், 2வது பந்தை பவுன்சராக வீசினார். இதில் செய்பர்ட் (38) அடித்த பந்தை, மாற்று வீரர் ருதுராஜ், ‘கேட்ச்’ செய்து, திருப்பி அனுப்பினார். அடுத்து வந்த டாம் லதாமை (3), குர்னுார் (16.6 வது ஓவர்) ‘கேட்ச்’ செய்து வெளியேற்றினார்.
ரோகித் சர்மாவின் மின்னல் வேக ‘த்ரோ’ காரணமாக, மிட்சல் (28) ரன் அவுட்டானார். மறுபக்கம் கேப்டன் சான்ட்னரை (4) போல்டாக்கினார் கம்போஜ். நாதன் ஸ்மித் 1) அடித்த பந்தை, ‘சிலிப்’ பகுதியில் இருந்த கோலி, ஒற்றை கையில் பிடித்து, அசத்தினார்.
ஜேமிசனும் (1) ஏமாற்ற, நியூசிலாந்து 131/8 என திணறியது. பிலிப்ஸ் 30 ரன் எடுத்தார். அர்ஷ்தீப் வீசிய ஓவரில் (38 வது), டிக்னர் 3 சிக்சர் அடிக்க, மொத்தம் 23 ரன் எடுக்கப்பட்டன. இவர் 34 ரன்னில், குர்னுாரிடம் சிக்கினார்.
நியூசிலாந்து அணி 40.2 ஓவரில் 185 ரன்னுக்கு சுருண்டது. இந்தியா சார்பில் அர்ஷ்தீப் 4, குர்னுார் 3, கம்போஜ் 2 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
கோலி கலக்கல்
எளிய இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு ரோகித், சுப்மன் கில் ஜோடி துவக்கம் தந்தது. ஜேமிசன் வீசிய முதல் ஓவரின் கடைசி பந்தில் ரோகித், ‘டக்’ அவுட்டானார். பின் சுப்மன், கோலி இணைந்தனர்.
டபி, டிக்னர், ஜேமிசன் என ஒருவரையும் விட்டு வைக்காத கோலி, பவுண்டரிகளாக அடிக்க ஸ்கோர் வேகமாக உயர்ந்தது. இந்திய அணி 10.5 ஓவரில் 54/1 ரன் எடுத்திருந்த போது, மழை காரணமாக போட்டி இரண்டு முறை பாதிக்கப்பட்டது. மீண்டும் போட்டி துவங்கியதும், இந்திய அணியின் இலக்கு, 32 ஓவரில், 143 என மாற்றப்பட்டது.
இம்முறை சுப்மன், டிக்னர் ஓவரில் 2 பவுண்டரி அடித்தார். டிக்னர் பந்துகளில் சிக்சர், பவுண்டரி என விளாசிய கோலி, ஒருநாள் அரங்கில் தனது 80வது அரைசதத்தை, 35 பந்தில் கடந்தார். கோலி, சுப்மன் இணைந்து, ஒருநாள் அரங்கில் 6வது முறையாக (27 இன்னிங்ஸ்) 100 ரன்னுக்கும் மேல் சேர்த்தனர்.
2வது விக்கெட்டுக்கு 113 ரன் சேர்த்த போது, சுப்மன் (37) அவுட்டானார். அடுத்த சிறிது நேரத்தில், டபி ஓவரில், கோலி (74), அக்சர் (0) என இருவரும் திரும்பினர். ஷ்ரேயஸ் 15 ரன் எடுத்தார். கடைசியில் நமன் திர் ஒரு பவுண்டரி அடிக்க, ‘டக்வொர்த் லீவிஸ்’ விதிப்படி, இந்திய அணி 22.4 ஓவரில் 143/5 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. நமன் திர் (5), ராகுல் (3) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். இந்திய அணி 1–0 என தொடரில் முன்னிலை பெற்றது.