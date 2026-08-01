சாதிப்பாரா சாய் சுதர்சன் : பயிற்சி போட்டி 3 நாளாக குறைப்பு
சாதிப்பாரா சாய் சுதர்சன் : பயிற்சி போட்டி 3 நாளாக குறைப்பு
ADDED : ஆக 01, 2026 10:57 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:57 PM
மும்பை: இந்திய அணி பங்கேற்கும் பயிற்சி போட்டி மூன்று நாளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. உடற்தகுதியை நிரூபிக்க தமிழக வீரர் சாய் சுதர்சன் தயாராக உள்ளார்.
இந்தியா, இலங்கை அணிகள் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் (காலே, ஆக. 15-19, கொழும்பு, ஆக. 23-27) விளையாட உள்ளன. இதற்காக சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஆக. 4ல் கொழும்பு புறப்படுகிறது. ஆக. 7ல் இலங்கை உள்ளூர் அணியுடன் கொழும்புவில் உள்ள என்.சி.சி., மைதானத்தில் 4 நாள் பயிற்சி போட்டியில் பங்கேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இது, மூன்று நாளாக இப்போது குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பின் காலே டெஸ்டில் இந்திய அணி பங்கேற்கும்.
இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 'வேகப்புயல்' பும்ரா, சாய் சுதர்சன் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டுமென பி.சி.சி.ஐ., அறிவுறுத்தியிருந்தது. இருவரும் பெங்களூருவில் உள்ள பி.சி.சி.ஐ., உயர்திறன் மையத்தில் உடற்தகுதிக்கான பயிற்சி மேற்கொண்டனர். இடது முழங்கால் காயத்தில் இருந்து மீண்ட பும்ரா, டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவது உறுதியானது.
சாய் சுதர்சன், கால் விரல் பகுதி காயத்தில் இருந்து முழுமையாக தேறினார். பேட்டிங் பயிற்சியை துவக்கிவிட்டார். இந்திய அணி, கொழும்பு செல்வதற்கு முன் உடற்தகுதி பெற்றுவிடுவார். இலங்கை மண்ணில் இவர், 'பேட்டிங்' சாகசம் நிகழ்த்த காத்திருக்கிறார்.