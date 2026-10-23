பொன்மகளாய் ஜொலிக்கும் ஷீத்தல் தேவி: இரண்டு தங்கம் வென்றார்
பொன்மகளாய் ஜொலிக்கும் ஷீத்தல் தேவி: இரண்டு தங்கம் வென்றார்
ADDED : அக் 23, 2026 02:17 AM
நகோயா: ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு வில்வித்தையில் இரு கைகள் இல்லாத ஷீத்தல் தேவி, இரண்டு தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர். நேற்று வில்வித்தை காம்பவுண்டு பிரிவில் போட்டிகள் நடந்தன.
கலப்பு அணிகளுக்கான பிரிவில் இந்தியாவின் 19 வயது, இரு கைகள் இல்லாத வீராங்கனை ஷீத்தல் தேவி, தோமன் குமார் ஜோடி களமிறங்கியது. நேற்று நடந்த பைனலில் இந்தோனேஷியாவின் ஆயுதியா, கென் ஜோடியை எதிர்கொண்டது. இதில் இந்திய ஜோடி 151–148 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் கைப்பற்றியது.
அடுத்து நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பைனலில் நடப்பு சாம்பியன் ஷீத்தல் தேவி, சிங்கப்பூரின் நுார் அலிமை சந்தித்தார். முதல் செட் மட்டும் (29–29) சமனில் முடிய, அடுத்த செட்டை ஷீத்தல் தேவி (26–30) இழந்தார். பின் சுதாரித்த இவர், தொடர்ந்து மூன்று செட்டுகளை (30–27, 30–27, 27–26) வசப்படுத்தினார். முடிவில் ஷீத்தல் தேவி, 142–139 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தங்கம் தட்டிச் சென்றார்.
கடந்த 2023, 2026 என தொடர்ந்து இரு முறை பெண்கள் ஒற்றையர், கலப்பு இரட்டையரில் தங்கம், பெண்கள் இரட்டையரில் வெள்ளி என, மொத்தம் 6 பதக்கம் வென்று சாதித்தார் ஷீத்தல் தேவி.
ஸ்வாதி வரலாறு
வில்வித்தை காம்பவுண்டு, வீல்சேர் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் ஸ்வாதி சவுத்ரி பங்கேற்றார். பைனலில் ஸ்வாதி, சீனாவின் மெங்கன் மோதினர். இதில் ஸ்வாதி 4–6 என தோற்க, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது.
பாரா ஆசிய விளையாட்டு வில்வித்தை, வீல் சேர் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என ஸ்வாதி வரலாறு படைத்தார்.