‘ரவுண்ட்–அப்’

ADDED : நவ 15, 2026 10:00 PM
பைனலில் ஸ்விடோலினா
இந்தியன் வெல்ஸ்: அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில், பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், செக்குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா மோதினர். இதில் ஸ்விடோலினா 6–2, 6–1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். மற்றொரு அரையிறுதியில் ரஷ்யாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா, அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவை மோதினர். இதில் ஆன்ட்ரீவா 6–3, 6–4 என வென்றார்.
போர்ச்சுகல் அணி ஏமாற்றம்
பிராகா: ஐரோப்பிய அணிகளுக்கான நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து 5வது சீசன் நடக்கிறது. போர்ச்சுகலில் நடந்த லீக் போட்டியில், போர்ச்சுகல், டென்மார்க் அணிகள் மோதின. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஓய்வுக்கு பின், முதல் போட்டியில் களமிறங்கிய போர்ச்சுகல் அணி 1–4 என தோல்வியடைந்தது. நார்வேயில் நடந்த லீக் போட்டியில் நார்வே, வேல்ஸ் அணிகள் மோதின. எர்லிங் ஹாலண்ட் ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுக்க, நார்வே அணி 3–1 என வெற்றி பெற்றது. இதுவரை நடந்த போட்டிகளின் முடிவில் போர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின் அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
ஆஸி., பெண்கள் அசத்தல்
பிரிஸ்பேன்: ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பேனில் நடந்த பெண்களுக்கான ரக்பி லீக் உலக கோப்பை பைனலில், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 34–10 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தொடர்ச்சியாக 4வது முறையாக (2013, 2017, 2021, 2026) கோப்பை வென்றது. இத்தொடரில் அதிக முறை கோப்பை வென்ற அணிகளுக்கான பட்டியலில் நியூசிலாந்தை (3) முந்தி முதலிடம் பிடித்தது ஆஸ்திரேலியா (4).