‘ரவுண்ட்–அப்’

ADDED : நவ 15, 2026 04:52 PM
மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா ‘ஹாட்ரிக்’
இந்தியன் வெல்ஸ்: அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில், பெண்களுக்கான டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில், ஏற்கனவே அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ரஷ்யாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா, சக வீராங்கனை டயனா ஸ்னைடரை எதிர்கொண்டார். இதில் 6–2, 6–1 என எளிதாக வென்ற மிர்ரா, இத்தொடரில் ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
மற்றொரு போட்டியில் பெலாரசின் சபலென்கா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா மோதினர். இதில் சபலென்கா 3–6, 6–3, 1–6 என போராடி தோல்வியடைந்தார். இப்பிரிவில் முதல் இரு இடம் பிடித்த மிர்ரா, ஸ்விடோலினா அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தனர்.
கிரீசை வீழ்த்தியது நெதர்லாந்து
ஐரோப்பிய அணிகள் பங்கேற்கும் நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடர் தற்போது நடக்கிறது. 54 அணிகள் 4 பிரிவுகளாக மோதுகின்றன. ‘ஏ’ பிரிவில் 16 அணிகள் விளையாடுகின்றன. இத்தாலியின் மிலனில் நடந்த போட்டியில் இத்தாலி, பிரான்ஸ் அணிகள் மோதின. முன்னாள் வீரர் ஜினடின் ஜிடேன் பயிற்சியில் களமிறங்கிய பிரான்ஸ் அணி, 1–3 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது. இத்தாலி அணிக்கு எஸ்போசிடோ (26, 75 வது நிமிடம்), பிராட்டெசி (63) கோல் அடித்தனர். பிரான்ஸ் சார்பில் ஒலிசே (10) மட்டும் ஆறுதல் தந்தார்.
மற்றொரு போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 2–1 என, குரோஷியாவை வீழ்த்தியது. உலக சாம்பியன் ஸ்பெயின் அணி 2–0 என செக் குடியரசை வென்றது.