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சர்வேஷ் 3வது இடம்: 'டைமண்ட் லீக்' உயரம் தாண்டுதலில்

சர்வேஷ் 3வது இடம்: 'டைமண்ட் லீக்' உயரம் தாண்டுதலில்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:05 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:05 PM

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மான்டி கார்லோ: டைமண்ட் லீக் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் சர்வேஷ் 3வது இடத்தை கைப்பற்றினார்.

மொனாக்கோவில், 'டைமண்ட் லீக்' தடகளத்தின் 17வது சீசனுக்கான, 10வது சுற்று நடந்தது. ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில், இந்தியா சார்பில் சர்வேஷ் அனில் குஷாரே 31, பங்கேற்றார். அதிகபட்சமாக 2.26 மீ., தாண்டிய சர்வேஷ், 3வது இடத்தை தட்டிச் சென்றார். இதன்மூலம் 'டைமண்ட் லீக்' வரலாற்றில், 'டாப்-3' இடம் பிடித்த முதல் இந்திய உயரம் தாண்டுதல் வீரர், 4வது இந்தியரானார் சர்வேஷ். ஏற்கனவே ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா (13 முறை, 2022 முதல்), நீளம் தாண்டுதல் வீரர் முரளி ஸ்ரீசங்கர் (ஒரு முறை, 2023), வட்டு எறிதல் வீரர் விகாஸ் கவுடா (2 முறை, 2015) இம்மைல்கல்லை எட்டியிருந்தனர்.

கடந்த மாதம் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நடந்த தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் (2.31 மீ.,) வென்ற சர்வேஷ், தேஜஸ்வின் சங்கரின் (2.29 மீ.,) 8 ஆண்டு தேசிய சாதனையை முறியடித்திருந்தார். தவிர, 2.30 மீ., இலக்கை எட்டிய முதல் இந்தியரானார் சர்வேஷ்.

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