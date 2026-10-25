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பெண்கள் 2வது ஒருநாள் போட்டி
அணிகள்: இந்தியா – ஜிம்பாப்வே
இடம்: வதோதரா
நேரம்: மதியம் 2:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – பஞ்சாப்
இடம்: கோவா
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: கேரளா – மும்பை சிட்டி
இடம்: கொச்சி
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM
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பெண்கள் 2வது ஒருநாள் போட்டி
அணிகள்: இந்தியா – ஜிம்பாப்வே
இடம்: வதோதரா
நேரம்: மதியம் 2:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – பஞ்சாப்
இடம்: கோவா
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: கேரளா – மும்பை சிட்டி
இடம்: கொச்சி
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’