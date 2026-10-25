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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM

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பெண்கள் 2வது ஒருநாள் போட்டி

அணிகள்: இந்தியா – ஜிம்பாப்வே

இடம்: வதோதரா

நேரம்: மதியம் 2:00 மணி

‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’

ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து

அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – பஞ்சாப்

இடம்: கோவா

நேரம்: மாலை 5:00 மணி

அணிகள்: கேரளா – மும்பை சிட்டி

இடம்: கொச்சி

நேரம்: இரவு 7:30 மணி

‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’

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