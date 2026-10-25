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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று
அணிகள்: மோகன் பகான் – சென்னை
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’
காமன்வெல்த் கபடி – லீக் சுற்று
அணிகள்: இந்தியா – நைஜீரியா
இடம்: ஆமதாபாத்
நேரம்: இரவு 8:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM
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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று
அணிகள்: மோகன் பகான் – சென்னை
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’
காமன்வெல்த் கபடி – லீக் சுற்று
அணிகள்: இந்தியா – நைஜீரியா
இடம்: ஆமதாபாத்
நேரம்: இரவு 8:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’