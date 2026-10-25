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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM

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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று

அணிகள்: மோகன் பகான் – சென்னை

இடம்: கொல்கட்டா

நேரம்: இரவு 7:30 மணி

‘டிவி’: சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’

காமன்வெல்த் கபடி – லீக் சுற்று

அணிகள்: இந்தியா – நைஜீரியா

இடம்: ஆமதாபாத்

நேரம்: இரவு 8:30 மணி

‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’

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