உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று
அணிகள்: சென்னை – கேரளா
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: மோகன் பகான் – பஞ்சாப்
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், சோனி டென் 2, ‘யூ டியூப்’
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்
பெண்கள் பைனல்
அணிகள்: இந்தியா – உகாண்டா
இடம்: ஆமதாபாத்
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 09:14 PM
அ நிறம் | அளவு
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று
அணிகள்: சென்னை – கேரளா
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: மோகன் பகான் – பஞ்சாப்
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி லிவ், சோனி டென் 2, ‘யூ டியூப்’
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்
பெண்கள் பைனல்
அணிகள்: இந்தியா – உகாண்டா
இடம்: ஆமதாபாத்
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’