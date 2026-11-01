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ஐந்தாவது ‘டி–20’ கிரிக்கெட்
அணிகள்: இந்தியா–நியூசிலாந்து
இடம்: ஹாமில்டன்
நேரம்: மதியம் 12:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 1, சோனி விழா–தமிழ்
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து–லீக் சுற்று
அணிகள்: மும்பை–டில்லி
இடம்: மும்பை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: கோவா–இன்டர் காஷி
இடம்: புனே
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’ சானல்
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா–மலேசியா
இடம்: ஜலந்தர், பஞ்சாப்
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் செலக்ட் 2,
ஜியோ ஹாட் ஸ்டார்
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
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ஐந்தாவது ‘டி–20’ கிரிக்கெட்
அணிகள்: இந்தியா–நியூசிலாந்து
இடம்: ஹாமில்டன்
நேரம்: மதியம் 12:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 1, சோனி விழா–தமிழ்
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து–லீக் சுற்று
அணிகள்: மும்பை–டில்லி
இடம்: மும்பை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: கோவா–இன்டர் காஷி
இடம்: புனே
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’ சானல்
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா–மலேசியா
இடம்: ஜலந்தர், பஞ்சாப்
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் செலக்ட் 2,
ஜியோ ஹாட் ஸ்டார்