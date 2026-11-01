தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஐந்தாவது ‘டி–20’ கிரிக்கெட்

அணிகள்: இந்தியா–நியூசிலாந்து

இடம்: ஹாமில்டன்

நேரம்: மதியம் 12:30 மணி

‘டிவி’: சோனி டென் 1, சோனி விழா–தமிழ்

ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து–லீக் சுற்று

அணிகள்: மும்பை–டில்லி

இடம்: மும்பை

நேரம்: மாலை 5:00 மணி

அணிகள்: கோவா–இன்டர் காஷி

இடம்: புனே

நேரம்: இரவு 7:30 மணி

‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’ சானல்

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி

அணிகள்: இந்தியா–மலேசியா

இடம்: ஜலந்தர், பஞ்சாப்

நேரம்: இரவு 7:00 மணி

‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் செலக்ட் 2,

ஜியோ ஹாட் ஸ்டார்

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us