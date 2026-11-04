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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – வடகிழக்கு யுனைடெட்
இடம்: கோவா
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: மோகன் பகான் – ஒடிசா
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM
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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – வடகிழக்கு யுனைடெட்
இடம்: கோவா
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: மோகன் பகான் – ஒடிசா
இடம்: கொல்கட்டா
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’