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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM

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ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து

அணிகள்: சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் – வடகிழக்கு யுனைடெட்

இடம்: கோவா

நேரம்: மாலை 5:00 மணி

அணிகள்: மோகன் பகான் – ஒடிசா

இடம்: கொல்கட்டா

நேரம்: இரவு 7:30 மணி

‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’

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