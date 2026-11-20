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முதல் டெஸ்ட், 3ம் நாள்
அணிகள்: இந்தியா – நியூசிலாந்து
இடம்: வெலிங்டன்
நேரம்: அதிகாலை 3:30 மணி (நவ. 21)
‘டிவி’: சோனி டென் 1, 3, 4, 5
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சென்னை – பஞ்சாப்
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: வடகிழக்கு யுனைடெட் – கோவா
இடம்: கவுகாத்தி, அசாம்
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி ‘லைவ்’, ‘யூ டியூப்’
பெண்கள் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா – தென் கொரியா
இடம்: போபால், ம.பி.,
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:06 PM
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முதல் டெஸ்ட், 3ம் நாள்
அணிகள்: இந்தியா – நியூசிலாந்து
இடம்: வெலிங்டன்
நேரம்: அதிகாலை 3:30 மணி (நவ. 21)
‘டிவி’: சோனி டென் 1, 3, 4, 5
ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து
அணிகள்: சென்னை – பஞ்சாப்
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 5:00 மணி
அணிகள்: வடகிழக்கு யுனைடெட் – கோவா
இடம்: கவுகாத்தி, அசாம்
நேரம்: இரவு 7:30 மணி
‘டிவி’: சோனி டென் 2, சோனி ‘லைவ்’, ‘யூ டியூப்’
பெண்கள் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா – தென் கொரியா
இடம்: போபால், ம.பி.,
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’